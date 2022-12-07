«السلم للدراجات» تعتمد موعد سباقي الرجال والسيدات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية انطلاق النسخة السابعة من البطولة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الرجال يوم 27 ديسمبر الجاري، وسباق الإماراتيات السيدات يوم 28 من الشهر ذاته، في منطقة سيح السلم بدبي.

وتشهد النسخة السابعة للبطولة الأكبر من نوعها لسباقات الدراجات الهوائية، تنظيم 7 سباقات مختلفة يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين درهم، حيث تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات لمختلف الفئات التي من المتوقع أن تستقطب مشاركة أكثر من 1000 دراج من الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات.

هدف

وقال عمير بن جمعة الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة:«نتشرف أن نواصل تنظيم البطولة بتوجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن تقام المنافسات في واحدة من أجمل المناطق الطبيعية والتي تعد جزءاً أساسياً من منطقة أرياف وبراري دبي».

وأكد أن هذه النسخة ستكون الأكبر والأكثر تطوراً وسنعمل على أن نحقق المزيد من الفوائد لرياضيينا ولنشر وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة، وكذلك التعريف بروعة وجمالية المنطقة التي تستضيف المنافسات.

واعتمدت اللجنة المنظمة برئاسة عمير جمعة الفلاسي، وعضوية ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية، كافة الترتيبات من أجل انطلاق السباقين الرئيسين حسب المواعيد الجديدة، وفق لائحة التعليمات والقوانين التي تم اعتمادها وتعميمها على المشاركين خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التأكيد على أن السباقات خاضعة لإجراءات فحص المنشطات.

وستقوم اللجنة المنظمة بإصدار القائمة النهائية للسباقات الرئيسية السبعة التي تشهدها النسخة السابعة خلال الفترة من شهر ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، حيث سيتم إلى جانب هذين السباقين الأولين للهواة، إقامة أيضاً سباق السلم الصحراوي الأول، وسباق النخبة للرجال وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني، وسباق السلم لنخبة السيدات، وسباق السلم الصحراوي الثاني.

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