النصر والبطائح والفجيرة تنضم إلى دور الـ16

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، محمد فضل، علي الظاهري

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تأهلت فرق النصر والبطائح والفجيرة أمس إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وتغلب النصر على سيتي أف سي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى 5 - 0 باستاد آل مكتوم، وتقدم «العميد» بهدف المغربي عادل تاعرابت بعد 50 ثانية من بداية المباراة، وأضاف البرتغالي توزي الهدف الثاني في الدقيقة 30 ، وسجل عبدالله أنور هدفين في الدقيقتين 39 و41، واحرز عمر جمعة الهدف الخامس في الدقيقة 56.

وتأهل البطائح بفوزه بثلاثية على الجزيرة الحمراء باستاد الشارقة، وسجل الأهداف كايكي سواريز ،وجواو نافاس، واناتول ابانغ في الدقائق 13 و85 و95، وألغى الحكم ركلة جزاء لمصلحة البطائح بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR».



وخطف الفجيرة بطاقة التأهل بفوز صعب على ضيفه حتا بنتيجة 2 - 1 بعد مباراة مثيرة استمرت 120 دقيقة، وحسمها الفائز في الدقيقة 117 من الوقت الإضافي الثاني عن طريق البديل يحيى الأمين، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، تقدم الفجيرة بهدف محمد عادل بالدقيقة 13 وتعادل حتا عن طريق روجيرو كونتينهو بالدقيقة 23.



وتقام 3 مباريات اليوم، حيث يلعب التعاون مع الحمرية، وفرسان هيسبانيا مع غلف اف سي، والظفرة مع بينونة.

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