نور الله من المونديال إلى تدريبات «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شارك الإيراني أحمد نور الله، في تدريبات الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، استعداداً للقاء الوحدة غداً، باستاد راشد، ضمن مباريات الدور الـ 32 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة. وظهر نور الله، في تدريبات «فرسان دبي»، بعد نهاية مشوار منتخب إيران في المونديال بخروج منتخب بلاده من دور المجموعات، لينضم اللاعب على الفور إلى شباب الأهلي.

وتجدر الإشارة، إلى أن نور الله، كان المحترف الأجنبي الوحيد في دوري أدنوك للمحترفين، والذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الحالية، فيما تم استبعاد البلجيكي جيسون دينايير مدافع شباب الأهلي، من المشاركة مع منتخب بلاده بالبطولة، بسبب الإصابة التي كانت تحتاج أسبوعين على الأقل للعلاج.

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