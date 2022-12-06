«دبي البحري».. رعاية ذهبية لـ«شراع سوق دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان

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شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كراعٍ ذهبي في النسخة الثانية من بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية الحديثة فئة «أس بي 20» التي نظمها نادي دبي لقوارب الإبحار الشراعي «دوسك» بمشاركة فرق دولية ومحلية في إطار الشراكة المستمرة بين الأندية والمؤسسات الرياضية في دبي. أقيمت المنافسات في شواطئ جميرا وحظيت بمتابعة كبيرة من عشاق الرياضات البحرية وسباقات الزوارق والقوارب الشراعية الحديثة على مستوى العالم واستقطبت البطولة فرقاً عالمية من عدد من البلدان الأوروبية.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عضو اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إن بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية الحديثة تعد حدثا سنوياً مميزاً، مشيراً إلى أن دعم ورعاية النادي يأتي في إطار العلاقات المميزة بين أندية دبي، مشيراً لتقديم دعم لوجستي للبطولة بتجهيز مقار الفرق. ووجه محمد عبدالله حارب الشكر إلى سيموز ريفز، العميد البحري في نادي دبي للإبحار الشراعي وإلى فريق العمل على الجهود الكبيرة التي تكللت بنجاح البطولة التي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 51، مشيراً إلى أن وجود العديد من الفعاليات المشتركة ضمن روزنامة الموسم الحالي من ضمنها منافسات بطل الإمارات للشراع الحديث.

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