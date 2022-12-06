أحمد بن سعيد يوقع على الكرة الرسمية لكأس سوبر دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على الكرة الرسمية لبطولة كأس سوبر دبي، التي ستُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 8 إلى 16 الجاري بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، بمشاركة فرق ليفربول، أرسنال، ميلان، ليون.

وأدى أرسنال أمس، أول حصصه التدريبية بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا على إستاد حميد الطاير بنادي النصر، الذي يستضيف معسكر أرسنال، استعداداً للمشاركة بالبطولة، والتي تقام من 4 مباريات، ويلتقي في الأولى أرسنال مع ليون الخميس المقبل، وليفربول مع ليون 11 ديسمبر، وأرسنال مع ميلان، وليفربول مع ميلان يومي 13 و16 منه. ووصلت بعثة أرسنال التي تضم 27 لاعباً والجهاز الإداري والفني للفريق إلى مطار آل مكتوم صباح أول من أمس، وكان في استقبالها أحمد هاشم خوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد العور مدير البطولة،ورحب خوري ببعثة «المدفعجية» وتمنى لهم إقامة سعيدة في دبي، والتوفيق في البطولة، مؤكداً أن مشاركة فريق كبير بحجم أرسنال تثري البطولة الاستثنائية وتضيف لها الكثير فنياً وجماهيرياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز