بتوجيهات أحمد بن محمد.. كأس الاتحاد لسباقات الصقور «بالتلواح» ينطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51، كشفت الأمانة العامة لاتحاد الإمارات للصقور عن الشروط والأحكام الخاصة بكأس الاتحاد لسباقات الصقور «بالتلواح» فئة – فرخ للموسم الحالي والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» وتنطلق غداً وحتى 14 الجاري بميدان الروية في دبي.

يأتي تنظيم الكأس عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أخيراً بتنظيمها لترسيخ تاريخها رياضةً ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات والمنطقة عموماً، وتأكيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أشكال الدعم والتشجيع كافة لرياضة الصقور، واستكمالاً لجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لاستدامة هذه الرياضة وتأصيل ممارستها، وتوسيع شعبيتها بين الأجيال.

وتعكس البطولة حرص اتحاد الإمارات للصقور على دمج مفهوم الهوية الوطنية في سباقات الرياضات التراثية الأصيلة، وخاصة أنها تتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد 51، بما لتلك المناسبة الوطنية من مكانة في نفوس جميع الرياضيين والصقارين.

وتتضمن كأس الاتحاد 3 فئات، وتشمل أشواط الشيوخ، والعامة المفتوح، والعامة للمُلّاك، بمجمل 15 شوطاً، بمجمل جوائز يتجاوز 1.5 مليون درهم .

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