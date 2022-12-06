بداية قوية لدولية الحبتور للتنس

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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انطلقت، أمس، بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 25 لتنس السيدات، التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار، وجاءت البداية قوية، حيث شهدت ملاعب مجمع الحبتور للتنس مباريات في الفردي. وكانت التصفيات التأهيلية، قد شهدت في افتتاحيتها مباراة مثيرة بين البريطانية فريا كريستي، والمجرية كيرا ناجي، التي توجت بطلة في نهاية النسخة الأولى التي أقيمت في أبريل 1998، واستغرقت المباراة نحو 85 دقيقة، لتجد كريستي طريقها للفوز بمجموعتين للا شيء 6 - 3، 6 - 1.

وفي باقي النتائج، تأهلت الروسية كاترينا ياشينا، ومواطنتها استازيا زولوتريفا، والصينية شعودي يو، والرومانية والأوكرانية كاترينا بورانكوفا، إلى الدور الثاني.

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