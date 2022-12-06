لورانس يتصدّر «السباق إلى دبي»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توّج الجنوب أفريقي ثريستون لورانس بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة، ليعتلي صدارة ترتيب الموسم في بداية قوية له في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي) بالشراكة مع رولكس، حيث يتنافس نجوم العالم لحجز مقاعدهم للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي العام المقبل.

مسيرة

وجاء فوز اللاعب باللقب ليكون الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات في بطولة أنفيستيك بجنوب أفريقيا المفتوحة برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب جائزة مالية تزيد عن 242 ألف يورو، ونال 335 نقطة في رصيده لترتيب الموسم الحالي، رفع من خلالها إجمالي رصيده إلى 350.4 نقطة بالمركز الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي». وحقق المركز الثاني الفرنسي كليمينت سورديه برصيد 15 ضربة تحت المعدل.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد، ستقام 5 بطولات في الإمارات، وهي هيرو كاب ، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك ، بطولة رأس الخيمة كلاسيك، وستكون بطولة جولة دي بي ورلد ، البطولة الختامية للموسم .

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