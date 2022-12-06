ماراثون «عيد الاتحاد» للهجن يعلن التحدي لـ «السباق الكبير»

المصدر: دبي - البيان

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نجح السباق التمهيدي الثاني «المفحام الثاني» لماراثون «عيد الاتحاد» للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم بنادي دبي للهجن، في ترسيخ مكانته، بوصفه ملتقى بارزاً من نوعه يجمع بين الرياضة والتراث، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، وأعلن جاهزية المشاركين من أجل السباق الكبير مع إقامة السباق الرئيسي يوم 6 يناير المقبل.



وامتدت مسافة السباق التمهيدي الثاني إلى مسافة 6 كلم بعدما أقيم لمسافة 4 كلم في السباق التمهيدي الأول.



وفي الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً، حقق عيسى ناصر الغفلي المركز الأول بزمن وقدره 10.54.01 دقائق، يليه ثانياً سعيد راشد الخاطري بزمن وقدره 11.10.08 دقيقة ، وبالمركز الثالث عبد الله سيف الكتبي بزمن وقدره 11.26.04 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً، حقق سهيل محمد الحميري المركز الأول بزمن وقدره 11.08.02، وجاء ثانياً خليفة سعد القمزي.



أما في الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، فجاء بالمركز الأول خالد علي النعيمي بزمن وقدره 11.21.04 دقيقة، وبالمركز الثاني يحيى علي الملعاي بزمن وقدره 11.43.08 دقيقة، وبالمركز الثالث خميس علي الملعاي بزمن وقدره 11.46.01 دقيقة.



تنافس مفتوح



وقال عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نترقب بعد هذين السباقين التمهيديين إقامة السباق الرئيسي يوم 6 يناير، والذي سيكون مفتوحاً للمشاركين من كافة الفئات العمرية في سباق واحد يشمل الجميع، وذلك على غرار النسخ الماضية، وبالمجمل فإن حجم المشاركة والمستويات التي نتابعها في ماراثون اليوم الوطني، تبشر بالحفاظ وإحياء هذا النوع من التراث بين الأجيال المتعاقبة، وأن نحافظ على الركوب على الهجن وإبرازه بأفضل صورة ممكنة. وعبر الحاصلون على المراكز الأولى عن تطلعهم وجاهزيتهم للتحدي الكبير في السباق الرئيسي، وذلك بعد المستويات القوية التي قدموها في السباقين التمهيديين، خصوصاً في السباق الثاني.



واعتبر عيسى ناصر الغفلي، أن السباقين التمهيديين منحا الجميع الفرصة للتحضير من أجل السباق الرئيسي الذي سيكون التنافس فيه قوياً، وقال: الكل يطمح أن يتوج بلقب ماراثون اليوم الوطني، فهو من أبرز السباقات الذي يحفزنا على ركوب الهجن، ونأمل أن نكون على الموعد في الحدث الكبير.



توقعات



وقال المشارك خالد علي النعيمي: إن السباق التمهيدي الثاني، واكب التوقعات من حيث القوة والتنافس، وهو ما يجعلنا ندرك أن المنافسة ستكون على أشدها في السباق الرئيس، والكل يريد أن يتوج باللقب هذا العام.

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