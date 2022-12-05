رحلة عُمانية بالدراجات احتفاءً بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - علي الظاهري

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انطلق العماني إبراهيم الفارسي وصديقه فيصل المعمري، في رحلة بالدراجات الهوائية من سلطنة عمان إلى الإمارات تحت شعار «من أرض الطيب إلى دار زايد»، للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 للإمارات، وامتدت الرحلة لمسافة تبلغ نحو 800 كلم، ودخل الثنائي العماني الدولة يوم 2 ديسمبر من العين مروراً بأبوظبي قبل التوجه إلى دبي ثم الشارقة وعجمان وأم القيوين وخورفكان وسيختتمان الرحلة بالعودة إلى عمان من الفجيرة وكلباء.

وأكد إبراهيم الفارسي«52 عاماً» الملقب بـ «رحال شناص» لـ «البيان»، سعادته بنجاح المبادرة الهادفة لمشاطرة الأشقاء في الإمارات الإحتفال المناسبة الوطنية الغالية ، مثمناً حفاوة شعب الإمارات، ومساندة رجل الأعمال خالد بن سيف المعمري في حل مشكلة فنية للدراجة على الطريق.

وقال فيصل المعمري «34 عاماً»، إنه بادر قبل سنوات قليلة بالمشي سيراً على الأقدام من السلطنة حتى برج خليفة في دبي بمناسبة عيد الاتحاد، وقال: صاحبت الرحلة مواقف عدة تعكس عمق العلاقات بين الشعبين، مشيراً إلى أنهما يتوقفان يومياً عند الغروب ويستكملان الرحلة بعد الفجر.

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