«أمريكان ماسل» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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توج فريق «أمريكان ماسل»، الذي ضم كلاً من كريس روجلوسكي، ورايلان شاديج، وفيجاي جونز، بجائزة سباق 3 كم للفرق، ببطولة العالم للسبارتن أبوظبي، مسجلاً الرقم القياسي الأسرع، وقدره 19 دقيقة، و5 ثوانٍ، متفوقاً على الفريق الأوروبي، الذي ضم سيرجي بيرلين، وفاليري شيبروكوف وأليسا بيتروفا. أقيمت المنافسات على المضمار الجديد لسباق الحواجز في صحراء الوثبة وسط حضور جماهيري كبير، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، ومشاركة21 فريقاً من نخبة الرياضيين الدوليين من 20 دولة، تنافسوا للحصول على جائزة تبلغ 10.000 دولار، في حين شهدت منافسات سباق سبرينت لمسافة 5 كم وسوبر لمسافة 10 كم، وكيدز أوبن من فئات 1 كم و2 كم و3 كم مشاركة ناشئين من مختلف الأعمار والمستويات.

وقال فيجاي جونز: فريقنا تحلى بالإصرار والعزيمة، هذه هي رحلتي الأولى على الإطلاق، للمشاركة في بطولة خارج الولايات المتحدة، أبوظبي مدينة رائعة مليئة بالحياة، وأتطلع للمشاركة في المزيد من السباقات. وقالت كريس روجلوسكي: الإنجاز تحقق بفضل جهود الفريق الاستثنائية، وتعد بطولة السبارتن في أبوظبي هي إحدى أفضل التجارب التي مررت بها، في زيارتي الأولى إلى هذه المدينة المذهلة.

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