«أبوظبي للرياضات البحرية» يختتم موسم الدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - وام

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أنهى نادي أبوظبي للرياضات البحرية موسم سباقات الدراجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي بإقامة الجولة الرابعة والختامية من «بطولة الإمارات للدراجات المائية». وتضمنت الجولة 11 فئة من السباقات، وسط مشاركات واسعة من مختلف الجنسيات، وأكثر من 60 دراجاً في مختلف فئات البطولة، وحقق الكويتي يوسف عبد الرزاق المركز الأول في فئة جالس محترفين وهي أقوى فئات البطولة، وجاء مواطنه راشد الدواس ثانياً، ثم لاعبنا راشد الطاير ثالثاً، وفي فئة واقف محترفين، حقق الفرنسي مورين رافاييل سيدني المركز الأول وجاء بطلا الإمارات سلمان العوضي وسلطان الحمادي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وفي فئة جالس جي بي 2، حقق سلمان العوضي المركز الأول وثاني تتويج له، وحل لاعبنا عامر حوير أيضاً في المركز الثاني ثم الكويتي يوسف الجرسي ثالثاً.

وشهدت منافسات الناشئين، والتي انقسمت لـ3 فئات إقبالاً كبيراً من الأجيال الناشئة والصغار للمشاركة، حيث حل بالمركز الأول لفئة 3.1 لاعبنا حمد طاهر، وحل الكويتي يوسف رمضان ثانياً، وتلاه كير إيفانوف. وفي فئة 3.2، احتكر لاعبونا علي عيسى آل علي وعمر الحمادي وسيف راشد عيد المراكز الـ3 الأولى على الترتيب، وفي فئة 3.3، أحرز لاعبانا راشد سالط طاهر وسعود محمد العوضي المركزين الأول والثاني وجاء الكويتي فارس رمضان ثالثاً.

فئة المخضرمين

وفي فئة المخضرمين، كانت المراكز الـ3 الأولى على الترتيب من نصيب محمد ميزر المري وسعود النعيمي والبريطاني توماس بيتر، وفي فئة جي بي 4 سبارك، فاز لاعبنا أحمد الطاير بالمركز الأول وتلاه البحريني أحمد حمد الحرمي وأحمد الخضري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، واحتكر لاعبونا المراكز الـ3 الأولى لفئة جالس جي بي 3 عبر خليفة إبراهيم المرزوقي وجمال الجناحي وعبدالله عبد الرحمن الحمادي، كما فاز لاعبانا سعيد العوضي وحمد عيسى الحمادي بالمركزين الأول والثاني في فئة سكي جي بي 2، وجاء الأمريكي ريفر كلوي لي ثالثاً.

واختتمت المنافسات مع فئة الحركات الاستعراضية، التي حقق فيها بطلنا راشد الملا لقب الاستعراض الأفضل وحل المغربي ياسين فضلي ثانياً.

نجاح والتزام

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه الكامل لإنجاح هذه المنافسات وتطويرها.

وبارك للأوائل في كل الفئات على التفوق والتميز والوصول للمراكز الأولى بعد أداء متميز خلال مراحل البطولة، مشيداً بالدور التنظيمي من قبل قسم السباقات الحديثة في النادي.

وأكد ناصر الظاهري مشرف عام السباق أن جميع المتسابقين حققوا نجاحاً باهراً في الالتزام بالقوانين واللوائح، ورسموا صورة إيجابية للمنافسة فيما بينهم، برغم صعوبة المنافسات وتعدد الفئات، موجهاً الشكر لجميع المشاركين.

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