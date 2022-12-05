ميرونك.. خطوة أولى في «السباق إلى دبي»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج البولندي أدريان ميرونك بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لينطلق بقوة في افتتاح الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد للغولف، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، مع تنافس نجوم العالم لحجز مقاعدهم مجدداً للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي في العام المقبل.

جاء فوز ميرونك باللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما تفوق في بطولة أي إس بي إس هاندا الأسترالية المفتوحة، بإنهاء المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب جائزة مالية تزيد على 187 ألف دولار أمريكي، و335 نقطة في ترتيب الموسم الحالي.

وحل بالمركز الثاني الأسترالي أدم سكوت برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليكسب 121 ألف دولار أمريكي، و222 نقطة. كما شهدت البطولة إقامة منافسات للسيدات، توجت بلقبها الجنوب أفريقية أشيلي بوهاي، فيما انطلق الإنجليزي كيب بوبيرت بقوة في أول بطولات الموسم الجديد لجولة الغولف لأصحاب الهمم، محققاً اللقب.

جاءت عودة مسمى «السباق إلى دبي» بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اعتباراً من الموسم الجديد، وستشهد تقاسم اللاعبين الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تم زيادتها لتصل إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما ستقام 39 بطولة في 26 دولة في الروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد في 2023.

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