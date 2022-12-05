«طوفان 21» بطل سباق «عيد الاتحاد 51» للشراعية

المصدر: دبي - البيان

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توج القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري بطلاً لسباق عيد الاتحاد 51 للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً «الجولة الثالثة والختامية من بطولة 2022 - 2023» ومحرزاً المركز الأول في فئة الناشئين تحت 16 عاماً.

وفاز القارب «سلطان الخير 32» لمالكه ناصر سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة أحمد صالح المرزوقي بالمركز الأول في فئة الشباب تحت 21 عاماً في السباق الكبير والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس في شواطئ جميرا بمشاركة 36 قارباً على متنها أكثر من 150 بحاراً تنافسوا على ألقاب فئتي الشباب والناشئين.

ورسم المشاركون في السباق لوحة مزدانة في بحر الخليج العربي عندما تجمعت القوارب المشاركة مبكراً عند نقطة البداية، واصطفت قبالة الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي لتبحر في أمان من خط البداية بالقرب من جزيرة نخلة جميرا نحو خط النهاية بين شواطئ جميرا الساحرة ومنظر جزر العالم لتصل إلى خط النهاية في وقت قياسي، ساعدهم في ذلك حسن اختيار وقت ومكان السباق من قبل اللجنة المشرفة.

قوة ومهارة

وأظهر طاقم «طوفان 21» قوة في الأداء ومهارة الإبحار التي قادت القارب إلى خط النهاية بأسهل طريق ودون الحاجة لإجراء مهارة الخايور ليتقدم جميع القوارب ويتفوق على قوارب الناشئين التي وصلت بعده ومنها صاحب المركز الثاني القارب سهم 81 لمالكه نهيان إبراهيم الحمادي وبقيادة النوخذة محمد مروان المرزوقي والثالث القارب الريم 90 لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي. وفي فئة الشباب تقدم طاقم القارب «سلطان الخير 32» على جميع القوارب في هذه الفئة تاركاً المركز الثاني إلى طاقم القارب ربدان 135 لمالكه النوخذة محمد عبدالله سيف المرر، فيما ذهب المركز الثالث على طاقم القارب مفارج 131 لمالكه النوخذة إبراهيم صالح الحمادي.

وجرت عقب نهاية السباق احتفالية مميزة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الناشئين والشباب بحضور المقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي ومحمد سيف المري مشرف السباق وعدد من أولياء أمور البحارة المشاركين والذين تابعوا المنافسات، وقاموا بمساندة الأطقم المشاركة وتشجيعهم أثناء السباق.

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