ختام ناجح لبطولة العالم للراليات في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت بنجاح كبير أول من أمس النسخة السابعة من رالي دبي الصحراوي، وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية «نحن ممتنون للغاية لكل من شارك في هذا الحدث لضمان سلامة ونجاح رالي دبي الصحراوي (باها) 2022».

وأضاف: «لم يكن من الممكن أن تقام خاتمة راليات باها الصحراوية المدهشة في دبي من دون الجهود المشتركة للمنافسين والفرق والراعين والمسؤولين والمتطوعين الذين عملوا معاً بلا كلل لضمان وصول أفضل الراليات إلى الإمارات العربية المتحدة».

وأقيم رالي دبي الصحراوي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وحظي الرالي بدعم حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات، جمارك دبي، تويوتا الفطيم، إينوك، أكوافينا، دبي ميديا، حيث لعبت جميعها دوراً حاسماً في إنجاح هذا الرالي الرائع.

دعم مستمر

وأضاف خالد بن سليم: «لقد وضعت حكومة دبي ثقة كبيرة بنا لإعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى دولة الإمارات»، مشيراً إلى «أن دعمها المستمر يضمن تنظيم الحدث على أعلى مستويات رياضة السيارات».

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