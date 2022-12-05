60 مشاركاً في «سادسة الشراع الحديث»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار، على الجولة الختامية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث في شاطئ الشارقة على مدار يومين، بمشاركة 5 أندية مثّلها 60 مشاركاً ومشاركة.

وأسفرت نتائج الجولة في صنف الأوبتيميست أقل من 12 سنة عن فوز سيزو سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني اللاعب سيمون هيروستوف من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحل اللاعب مروان المرزوقي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الثالث.

وفي صنف الأوبتيميست بنات حققت اللاعبة ستيلى سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية المركز الأول، وجاءت ثانياً كاميليا القبايسي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثالثاً مديا النيادي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

أما في صنف الأوبتيميست مفتوح فحقق المركز الأول اللاعب سيف الزعابي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والمركز الثاني اللاعب سيزو سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وكان المركز الثالث من نصيب سيمون هيرستوف من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز