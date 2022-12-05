إنجازات إماراتية في «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

سطرت الإمارات إنجازات جديدة في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها الاتحادان الآسيوي للقوة البدنية والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة لاعبي ولاعبات 29 دولة.

تابع البطولة وكرم الفائزين أمس الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، كما حضر المنافسات رئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني، ومحمد عبدالرحيم المري رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء الاتحاد أحمد بن ظبوي وأحمد جوهر والمهندسة منى الشمسي.

ومنح الاتحاد الدولي للقوة البدنية الشارة الدولية للحكم الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، بعد تميزه في كل الاختبارات ودوره في تعزيز ثقافة ممارسة رياضة القوة البدنية وفقاً للقوانين التحكيمية العالمية، كما تم تجديد عضوية فيصل الزعابي في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

وفي المنافسات تمكن لاعب منتخب الإمارات ماجد آل رضا من تحطيم الرقم القياسي الآسيوي لوزن تحت 70 كيلوغراماً برفع وزن 170.5 كيلوغراماً محطماً الرقم السابق البالغ 167.5 كيلوغراماً.

وفي إنجاز آخر فاز اللاعب منصور المرزوقي بالميدالية الفضية في البنش بريس لوزن تحت 74.5 كيلوغراماً بعد أن رفع وزن 172.5 كيلوغراماً.

تميز

وأشاد عمر جمعة الظاهري المدير الفني لمنتخب الإمارات، بإنجازات لاعبي المنتخب ووصفها بالمميزة وتعكس النقلة النوعية للقوة البدنية الإماراتية، ومثنياً على جاهزية جميع اللاعبين الذين ينتظرون فرصتهم وتوقع أن تتجاوز حصيلة لاعبي الإمارات الـ 15 ميدالية.

من ناحيته، أكد خالد الحاي مساعد مدرب المنتخب، أن المنافسات قوية بسبب مشاركة أفضل لاعبي ولاعبات آسيا ومنهم من أبطال العالم في المنافسات مما يزيد من قوتها، مؤكداً أن ذلك أعطى للبطولة نكهة مميزة، مشدداً أنه على الرغم من ذلك فإن أبطال المنتخب سيكون لهم شأن مميز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز