تحضيرات لـ«عربية الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 17 حتى 27 ديسمبر في الشارقة، اجتماعها الأول في مقر اتحاد الدراجات بالشارقة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة التي ستكون في فئات الطريق، الدراجات الجبلية، أصحاب الهمم، وذلك للرجال والإناث إضافة إلى فئات الشباب والشابات بمشاركة واسعة قد تصل إلى 15 دولة عربية.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، إضافة إلى أعضاء اللجنة ياسر الدوخي مدير البطولة، خالد محمد رئيس لجنة العلاقات العامة، محمد القبيسي رئيس اللجنة الفنية، نايف جكة رئيس لجنة الحكام، غانم السعدي رئيس لجنة الخدمات المساندة، الرائد حسن الحوسني رئيس اللجنة الأمنية، أحمد المطيوعي رئيس لجنة الإعلام والتسويق وفاتشيه زادوريان المدير الفني لاتحاد الدراجات، ومحمد كلش مقرر اللجنة.

حرص

وحرص منصور بوعصيبة، في بداية الاجتماع على معرفة كل الأمور التنظيمية المتعلقة باستقبال الوفود والأمور التنظيمية الخاصة بالمراحل المختلفة للسباق، للنسخة الثانية من البطولة العربية المجمعة، وأكد ضرورة توفير كل متطلبات البطولة والخاصة بالجانب الفني والتنظيمي.

ومن جانبه، تحدث ياسر الدوخي مدير البطولة عن مراحل البطولة والتي ستقام كلها في إمارة الشارقة في منطقة نزوى ومدينة كلباء، كما أكد الدوخي أن البطولة سوف تشهد مشاركة كبيرة من الدول العربية، مشيراً إلى عقد مؤتمر صحافي للبطولة يوم 13 ديسمبر الحالي للكشف عن كل التفاصيل ورعاة البطولة والقمصان.

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