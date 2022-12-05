«فتيات الشارقة للشطرنج» ينظم 3 بطولات في 9 أيام

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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كشف نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن تفاصيل تنظيم ثلاث بطولات دولية خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري، تتضمن كأس الشارقة الدولية للسيدات في نسختها الـ12، وكأس الأسرة العربية، وكأس الشارقة الدولية للناشئين في نسختها الثانية، التي يستضيفها مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، تتقدمهن المصنفات الثلاث الأولى في بطولة السيدات: البوسنية ايلينا بوريتش والسلوفينية بيترا كيجار والأمريكية فكتوريا ني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق سنترو الشارقة وتحدث خلاله الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، نبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، محمد عبدالله المدير الفني باتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالله المازمي مدير الموقع الإلكتروني للبطولة ورئيس لجنة الحكام.

وأثنى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا على الدور الريادي الذي يلعبه نادي الشطرنج والفتيات بالشارقة في تعزيز والارتقاء برياضة المرأة والجهود التي يبذلها في تطوير لعبة الشطرنج على الصعيدين المحلي والعربي وتنظيم العديد من البطولات والمبادرات الشطرنجية، مؤكداً أن استمرار تنظيم بطولة كأس الشارقة الدولية للسيدات على مدار 12 عاماً والمشاركة الواسعة من كبار المصنفات واللاعبات من مختلف الجنسيات دليل على نجاحها وقوتها ومكانتها كواحدة من بين أفضل البطولات الشطرنجية في العالم.

مكاسب كبيرة

وأكد نبيل عاشور أن مثل هذه البطولات يكون لها مكاسب كبيرة على المستوى الفني والتنظيمي والخبرات الإدارية المتراكمة لأبناء الدولة، ونحن سعداء أن نرى الكوادر الوطنية وهي تنظم بطولات دولية بهذا الحجم، كما أن لعبة الأذكياء محظوظة بوجود أكبر نادٍ للشطرنج في العالم بجانب الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة في إمارة الشارقة وجميع هذه البطولات تصب في اتجاه واحد وهو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى أنها بمثابة واجهة سياحية للإمارة الباسمة وللإمارات بشكل عام من خلال تواجد هذا العدد من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

من جهتها، أكدت نجلاء الشامسي أن تنظيم هذه البطولات يأتي ضمن الأجندة السنوية للنادي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة له، والتي تهدف في المقام الأول لتطوير مستوى اللاعبات وزيادة تصنيفهن الدولي باعتبار أن هذه البطولات معتمدة دولياً وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، وقالت في كلمتها: يسرنا أن نعلن عن إطلاق بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات في دورتها الثانية عشرة والمزمع بداية من بعد غدٍ وحتى 17 ديسمبر الجاري، والتي تحظى بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، والتي أصبحت من الأحداث المهمة في الأجندة الدولية، وذات الأثر العظيم على المستويين المحلي والدولي.

كما كشفت الشامسي عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة كأس الشارقة الدولية للناشئين، والتي تقام خلال الفترة نفسها بمشاركة واسعة من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى تنظيم بطولة الأسرة العربية للشطرنج الخاطف التي تقام على هامش البطولتين 11 ديسمبر الجاري بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج وتشهد هذه البطولة مشاركة أبرز الأسر الشطرنجية العربية مثل عائلة الحوار في الإمارات التي يتقدمها الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن، وعائلة آل علي بقيادة اللاعب عمر نعمان، وعائلة الطاهر، وغيرها من العائلات الشطرنجية المعروفة في الوطن العربي.

رعاية

توجهت نجلاء الشامسي بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين، وهم: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج واللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهيئة جمارك الشارقة على رعايتها للبطولة كراعٍ ذهبي.

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