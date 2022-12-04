طيران الإمارات تحتفي بـ«عيد الاتحاد» في بطولة الرجبي

المصدر: دبي - البيان

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استمتع آلاف المتفرجين بمشاهدة تحليق مذهل على مستوى منخفض فوق استاد سيفينز، احتفالاً بعيد اتحاد دولة الإمارات وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، أكبر وأقدم مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط. وعبرت إحدى طائرات الإمارات A380 أجواء استاد سيفينز، حيث يستمتع جمهور المهرجان، الذي يشارك فيه أكثر من 300 فريق للرجبي وكرة الشبكة والكريكيت واللياقة البدنية، بالمباريات، إلى جانب العروض الموسيقية الرئيسة والفعاليات الترفيهية العائلية. وأقلعت طائرة الإمارات A380 من مطار دبي الدولي، واقتربت من فوق الاستاد لإبهار الجمهور، بسرعة بطيئة وعلى ارتفاع 500 قدم فقط. وقاد طائرة الإمارات A380 القبطان مبارك المهيري والقبطان أناند سينغ بدعم من القبطان خالد بن سلطان. وتقام بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي على مدى ثلاثة أيام، في عطلة عيد الاتحاد، وتعد البطولة التي ترعاها الناقلة، أكبر مهرجان رياضي وترفيهي، ويزيد عدد الجمهور في الأيام الثلاثة على 100 ألف متفرج.

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