رالي دبي الصحراوي يتوج الراجحي بطلاً للعالم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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نجح السائق السعودي يزيد الراجحي، على متن سيارته «تويوتا هايلوكس»، في الظفر بلقب بطولة العالم، بعد تتويجه بطلاً لرالي دبي الصحراوي «دبي باها»، في جولة ختام بطولة العالم للراليات الصحراوية، التي انطلقت الخميس الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51 للإمارات، وأقيمت المنافسات بإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وأهدى لقب رالي دبي، يزيد الراجحي، لقب بطولة العالم، وحقق البطل زمناً إجمالياً قدره سبع ساعات ودقيقتين و32 ثانية،وعوض المركز الثالث، الذي أنهى عليه منافسات اليوم الأول محققاُفارق دقيقة وسبع ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني، البرازيلي لوكاس مورايس، الذي لم يستفد من صدارته لليوم الافتتاحي ، وتراجع في المرحلة الثانية.

وذهب لقب بطولة العالم للدراجات النارية، إلى البولندي كونراد دابروفسكي، بعد حلوله ثانياً، بفارق خمس دقائق و42 ثانية، خلف بطل رالي دبي لنسخة 2022، النمساوي تويباس ليستر، الذي أنهى الرالي بإجمالي 7 ساعات و53 دقيقة و47 ثانية، فيما حقق الإماراتي محمد البلوشي صدارة المرحلة الثانية لرالي دبي،وانتزع المركز الثالث في بطولة العالم.

ونجح عبد العزيز أهلي في انتزاع لقب رالي دبي فئة «الكواد»، ليمنح الإمارات أفضل النتائج في السباق، محققاً على مدار يومي الرالي، إجمالي زمن بلغ ثماني ساعات و40 دقيقة و10 ثوانٍ، متفوقاً بفارق 55 دقيقة عن صاحب المركز الثاني، السعودي عبد المجيد الخليفي.

وعبّر خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، عن سعادته بعودة سباق كأس العالم والجولة الختامية إلى دبي، موضحاً أن الحدث حقق نجاحاً كبيراً.

وتوج الفائزين ماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، برفقة اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والعقيد عبد الله عتيق الكاش مدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي، وشما الفلاسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي من شركة الإمارات للبترول «إينوك»، والعقيد عبد الله عتيق الكاش المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية للسيارات مجموعة الفطيم.

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