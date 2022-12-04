سيرجي وليندسي بطلا «السبارتن» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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تُوج سيرجي بيريليجن وليندسي ويبستر بلقب بطولة العالم لسبارتن أبوظبي لفئة الرجال، وأكمل سباق 10 كم و28 عائقاً في زمن قدره 01:03:47 ساعة، فيما فازت ليندسي ويبستر «حاملة اللقب» بلقب فئة السيدات بزمن 01:12:47 ساعة، وأقيمت المنافسات في صحراء الوثبة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ووسط مشاركة مجموعة من رياضي العالم من أكثر من 80 دولة وتزيد قيمة الجوائز على 125 ألف دولار.

وتشهد منافسات غد سباقات بطولة العالم للفرق سوبر، وسباقات أوبن سوبر، وأوبن تيم سوبر، وأوبن سبرينت، وكيدز أوبن.

واكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي أن استضافة الفعاليات الكبرى تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثنائية في استضافة الأحداث العالمية.

وقال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن: تسعدنا العودة إلى أبوظبي لإقامة بطولة العالم، وشهد اليوم الأول منافسات استثنائية على المسار الجديد المتميز.

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