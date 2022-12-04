منتخبنا للجودو يختتم مشوار «طوكيو غراند سلام» اليوم

المصدر: طوكيو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم منتخبنا الأول للجودو اليوم مشاركته في منافسات في بطولة طوكيو غراند سلام للجودو لعام 2022، التي انطلقت مبارياتها أمس بمشاركة 346 لاعباً ولاعبة من 59 دولة ومن بينها 5 دول عربية تتمثل في منتخبات الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، ومصر، وتشهد جولة اليوم إقامة مباريات الوزن الثقيل للسيدات والرجال. وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس بمباريات الوزن الخفيف للجنسين وشهدت تألق لاعبتنا باتسو التي تخطت بطلة هونغ كونغ اللاعبة لام يونغ في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم لتصطدم ببطلة اليابان مومو تاماوكي وسط مؤازرة جماهيرية لتخسر اللقاء بفارق النقاط . ويخوض اليوم اللاعب جورام مباراته الأولى مع السعودي عبدالله الجيزان في وزن تحت 66، أما لاعبنا ظفار المشارك في منافسات وزن تحت 100 كجم ضمن دور الـ16 فبلقاء الفائز من لقاء الألماني الشاب جورج اولدسوري وبطل تركمانستان ماجانوف بيميرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز