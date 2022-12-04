500 لاعب في «نصف ماراثون كلباء»

المصدر: كلباء - وام

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توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة كلباء الفائزين في نصف ماراثون كلباء بنسخته الثانية الذي أقيم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 وحقق السباق الهدف منه بمشاركة ما يزيد على 500 لاعب ولاعبة من الجنسين وتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات.

وشهد الختام وتتويج الفائزين عبدالله حسن الدرمكي عضو اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء وأمين السر العام للنادي وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس وعلي عبيد المراشدة مدير الألعاب الرياضية بالنادي.

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