«الحبتور للتنس» تنطلق غداً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق صباح يوم غدٍ النسخة 25 من بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات التي تنظمها مجموعة الحبتور وتستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري وبمشاركة نحو 70 لاعبة من اللاعبات الواعدات بالعالم وبجوائز تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.

ووجه خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور كلمة رحب فيها بالمشاركين في البطولة التي تقام بمجمع الحبتور للتنس بفندق الحبتور جراند بجميرا.

وقال الحبتور: إن البطولة أصبحت علامة مضيئة في تاريخ التنس العالمي وأصبحت أساسية في أجندة الاتحاد الدولي للعبة ونحن سعداء بالتطور المذهل الذي شهدته البطولة التي كانت ولا تزال باكورة نشاط اللعبة بالمنطقة والتي تعد أيضاً جسراً للوصول إلى العالمية ومهدت الطريق للكثير من البطولات للانضمام إلى منظومة التنس بالمنطقة والعالم.

وأضاف: إن فلسفتنا في مجموعة الحبتور إلى جانب روح العمل الجماعي الإيثار، هذا الشعار الذي يمثل كلمة السر في نجاح عملنا لأننا نسعى وبصدق إلى المشاركة في صنع الأحداث والإسهام في الإبداع الإماراتي الذي أصبح عنواناً لنواحي الحياة كافة في دولتنا الحبيبة.

واختتم الحبتور تصريحه مجدداً الترحيب بضيوف الإمارات والبطولة من مشرفين وحكام ولاعبات ومرافقين في بلدهم الإمارات كما وجه الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة شركاء النجاح في مشوار الـ25 عاماً والذين أسهموا في الترويج للحدث محلياً وخارجياً وكانوا مرآة حقيقية للمنافسات ليعكسوا الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية.

من جهة ثانية تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً موسعاً في العاشرة والنصف من صباح اليوم بقاعة سلامار بفندق ومنتجع الحبتور جراند بجميرا وبحضور خلف أحمد الحبتور لإلقاء الضوء على تفصيلات البطولة.

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