الراجحي بطلاً للعالم للراليات بعد فوزه برالي دبي الصحراوي 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز السائق السعودي يزيد الراجحي بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية، بعد أن حسم لقب رالي دبي الصحراوي "دبي باها" 2022" الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات الصحراوية.

وتمكن الراجحي، على متن سيارته "تويوتا هايلوكس"، من الظفر بلقب رالي دبي الصحراوي، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، حيث أقيم الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

ونجح المتسابق السعودي في حسم مراحل الرالي، التي امتدت بطول 317 كيلومتراً، منها 196 كيلومتراً من المراحل الخاصة، في اعتلاء صدارة الترتيب العام والفوز باللقب بزمن بلغ 7 ساعات ودقيقتين و32 ثانية، بفارق دقيقة وسبع ثواني عن صاحب المركز الثاني البرازيل لوكاس مورايس، مما ساهم في فوز الراجحي بلقب بطولة العالم للراليات لفئة السيارات.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز البولندي كونراد دابروفسكي بلقب بطولة العالم، بعد حلوله ثانياً في رالي دبي الصحراوي، بفارق خمس دقائق و42 ثانية عن السائق النمساوي تويباس ليستر بطل رالي دبي 2022، الذي أنهى الرالي في زمن قدره 7 ساعات و53 دقيقة و47 ثانية.

ونجح الإماراتي عبد العزيز أهلي في انتزاع لقب رالي دبي فئة "الكواد"، ليمنح الإمارات أفضل النتائج في هذا السباق بعد يوم ثانٍ جاء مماثلاً لما قدمه أهلي في اليوم الأول، ليعتلي السائق الإماراتي صدارة الترتيب العام، محققاً على مدار يومي الرالي زمنا إجمالياً قدره 8 ساعات و40 دقيقة و10 ثواني، متفوقاً بفارق 55 دقيقة عن صاحب المركز الثاني السعودي عبدالمجيد الخليفي.

وعبر خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، عن سعادته بعودة سباق كأس العالم والجولة الختامية إلى دبي، موضحاً أن الحدث حقق نجاحاً كبيراً بفضل الإثارة والمنافسة في جميع مراحله، خاصة في معركة حسم لقب بطل العالم.

وعقب ختام الرالي، قام ماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والعقيد عبد الله عتيق الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي، وشما الفلاسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي من شركة الإمارات للبترول "إينوك"، ويوسف الرئيسي المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية للسيارات مجموعة الفطيم، بتتويج الفائزين في الفئات الثلاث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز