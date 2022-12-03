هشام الطاهر رئيس تنفيذي لنادي العين للشطرنج

المصدر: العين - البيان

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قرر مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية تكليف هشام علي محمد الطاهر عضو مجلس إدارة النادي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي في المرحلة المقبلة، ويتطلع المجلس إلى استثمار كفاءة وخبرات الطاهر المتنوعة في تقديم مبادرات ريادية وتحقيق نقلات نوعية غير مسبوقة للارتقاء بالنادي وأنشطته.

الجدير بالذكر أن هشام الطاهر يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة وزميل هيئات عربية ودولية في مجال تخصصه وهو عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ويشغل منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج والأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية صرح بذلك خالد محمد خلفان الرميثي الأمين العام للنادي.

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