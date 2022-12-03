«الغولف العربي» يحتفل مع بعثة الإمارات بـ«عيد الاتحاد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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احتفل الاتحاد العربي للغولف مع بعثة منتخب الإمارات بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، على هامش البطولة العربية الـ41 للغولف المقامة في مدينة طبرقة التونسية بمشاركة 14 دولة عربية يمثلها أكثر من 55 لاعباً.

وحرصت الوفود العربية المشاركة في البطولة على مشاركة بعثة الإمارات احتفالاتها بعيد الاتحاد، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وكبار المسؤولين بمنطقة طبرقة ومنظمي البطولة.

وحضر الاحتفالية اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وممثلو بعثة الإمارات في البطولة، وأعضاء الاتحاد العربي، وممثلو الوفود المشاركة.

ووجه عبدالله السيد الهاشمي التهنئة لقيادة الدولة الرشيدة ولشعب الإمارات بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع.

وقدم الشكر لجميع الوفود للمشاركة الفاعلة بالفرحة المشتركة للجميع بأعياد دولة الإمارات والتي تعكس الحس القومي بين أبناء الوطن العربي، مهنئاً الجميع بهذه المناسبة العزيزة.

وقال: سيبقى عيد الاتحاد مناسبة غالية وخالدة في الذاكرة لأنها مصدر فخر وعنوان للكرامة ووهج لا ينطفئ، ونجدد فيها عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، على المضي قدماً في مسيرة الإبداع.

وعلى صعيد النتائج وفي ختام اليوم الثاني للبطولة يتنافس في الصدارة منتخبا مصر وتونس برصيد 453 ضربة ويحتل المنتخب السعودي ثالثاً 462 ضربة، ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة بلاعبيه راشد العمادي وحسن المشرخ وراشد الجسمي ومحمد سكيك الأصغر سناً بين لاعبي البطولة العربية.

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