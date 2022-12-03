سباق «عيد الاتحاد» للبوانيش في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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يقام على كورنيش أبوظبي اليوم سباق عيد الاتحاد للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار مشاركته في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

واعتاد نادي أبوظبي للرياضات البحرية المشاركة بشكل سنوي في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والعزيزة على قلوب الجميع عبر تنظيم سباق يحمل اسم اليوم الوطني فضلاً عن الاحتفال بتزيين المحامل بأعلام الدولة ليظهر المشهد رائعاً في مياه العاصمة أبوظبي.

ويشهد سباق اليوم إقبالاً كبيراً على المشاركة ولا سيما في تسجيل أكثر من 350 من البحارة الشباب الذين يشاركون على متن 50 بانوشاً شراعياً، رغبة منهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بالطريقة التراثية البحرية، فضلاً عن الرغبة في مواصلة التنافس الكبير على صعيد سباقات هذه الفئة التي شهدت منافسة قوية في الجولات الماضية التي أقيمت على مدار أسبوعين متتاليين.

من جانبه أعرب ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذه المنافسة الوطنية التي تعد أهم حدث وطني يحتفل به كل إماراتي وكل من يقيم على أرض هذا الوطن.

ووجه التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة، مشيداً بالدور الذي تلعبه القيادة في التطور والتقدم في مختلف المجالات وكذلك الحفاظ على التراث الوطني الأصيل بدعم وتذليل الصعاب كافة التي تواجه الفعاليات التراثية البحرية في كل الأوقات.

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