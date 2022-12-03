4 مواجهات لـ «جودو الإمارات» في «طوكيو غراند سلام»

المصدر: (طوكيو - البيان)

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يخوض منتخبنا الأول للجودو، اليوم، 4 مواجهات بالدور التمهيدي لبطولة طوكيو غراند سلام للجودو، حيث تلعب باتسو ضد بطلة هونغ كونغ لام يونغ، وتواجه ميثاء النيادي منافستها لولا دزنينو «جورجيا»، ويخوض جورام مباراته الأولى مع السعودي عبدالله الجيزاني في وزن تحت 66 كلغم، ويلعب أرام مع الصيني تايبيه شانغ وي في وزن تحت 90 كلغم. واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة منتخبنا ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو على جهوزية المنتخب لخوض مباريات البطولة.

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