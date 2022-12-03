حسم لقب رالي دبي الصحراوي اليوم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدّر البرازيلي لوكاس مورايس اليوم الأول لرالي دبي الصحراوي، وجاء الهولندي إيريك فان لون ثانياً، يليه السعودي يزيد الراجحي. وانطلقت مراحل السباق أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، ويتحدد البطل اليوم بعد انتهاء المرحلة الأخيرة التي تقام بمشاركة النخبة في صحراء القدرة حتى اللسيلي.

وأسفرت منافسات الدراجات النارية عن تصدر توبياس ابستر المرحلة الأولى، يليه كونراد دبروسكي، ثم الكويتي عبد الله الشطي، وفي فئة «الكواد» تصدر الإماراتي عبد العزيز أهلي اليوم الأول، يليه عبد المجيد الخليفي، وفيصل السواحي من السعودية، بينما واجه السائق الإماراتي محمد البلوشي مشكلة تقنية في دراجته ولم يتمكن من إكمال السباق، وكان البلوشي أبرز المرشحين لتصدر السباق.

ويقام الحدث الكبير بإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الهيئة الإدارية المشرفة على أكثر من 140 حدثاً سنوياً في رياضة السيارات والدراجات النارية في الإمارات، ويحظى بدعم من حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، جمارك دبي، إينوك، أكوافينا، دبي ميديا، كاسيو وهوليداي إن، وانطلق الرالي لمسافة 310 كيلومترات منها 195 كيلومتراً من مرحلة خاصة في الصحراء، وتغلّب المشاركون على صعوبات كبيرة بفضل خبرتهم.

سعادة

وعبر عدد من المتسابقين عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في الرالي، وأوضح السعودي يزيد الراجحي أن مسار السباق أكثر من جيد، ولكن الصعوبات تكمن في قوة التنافس والسرعات التي ميزت المشاركين خلال السباق، وعبر عن سعادته بالتواجد في رالي دبي الصحراوي الذي يعد من أقوى مراحل بطولة العالم.

وعبر ماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، والذي يبرهن على أن التنافس سيكون أقوى في اليوم الختامي، حيث يتم تتويج الفائزين في الموقع الرسمي للسباق في منطقة فيستيفال سيتي في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز