3 بطولات لـ «أبوظبي البحري» في يومين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلى كاسر الأمواج في أبوظبي ينظم النادي اليوم وغداً ثلاث بطولات، حيث تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية اليوم، وتنظيم الجولة الرابعة من سباق «عيد الاتحاد» للبوانيش الشراعية غداً، وفي اليوم نفسه تجري الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفورمولا4.

ورحب سالم الرميثي مدير عام النادي الشكر بعودة وتجدد المنافسة مع بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والتي تعتبر من البطولات الكبيرة وذات الصيت الكبير بتاريخها العريق والطويل. كما رحب بالمشاركين من مختلف دول الخليج والجنسيات المتعددة والحاضرة في البطولة، مؤكداً أنها من السمات الملحوظة دوماً للبطولة بجذب المتسابقين والمحترفين، مما يزيد من المستوى الفني للأفضل للمنافسة.

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