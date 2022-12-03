5000 رياضي في «سبارتن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لسبارتن أبوظبي 2022، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وسبارتن العلامة الأبرز في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، العام الثاني على التوالي، في صحراء الوثبة.

حيث يستقطب الحدث أكثر من 5000 رياضي من 75 دولة حول العالم. ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار.

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين في البطولة العالمية، ودعاهم للاستمتاع بجمال صحراء الوثبة وتضاريسها الطبيعية، إضافة إلى كرم ضيافة أهل الإمارات وعاداتهم الأصيلة.

وأشار العواني إلى أن النسخة الثانية من البطولة تشهد مشاركة كبيرة سواء من النخبة المحترفين، أو من مختلف الفئات العمرية في السباقات المجتمعية، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي يسخر جميع المقومات لتقديم حدث عالمي المستوى، وإخراجه بسمعة عالمية تواكب ريادة أبوظبي مختلف الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى.

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