انطلاق بطولة آسيا للقوة البدنية

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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انطلقت أمس منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية التي ينظمها الاتحادان الآسيوي للقوة البدنية والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في القاعة الرياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم .

وذلك بإقامة منافسات للأوزان الخفيفة لفئة الشابات بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبدالرحيم المري، ورئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني، وعضوي الاتحاد فيصل الزعابي وأحمد بن ظبوي الفلاسي.

تهنئة

وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد 51، معرباً عن سعادته بتزامن إقامة البطولة مع «عيد الاتحاد»، ومثنياً على المشاركة الكبيرة للبطولة وسط وجود 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول القارة الآسيوية.

نتائج

وأسفرت النتائج الأولى عن فوز لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ وإيران بالمراكز الأولى للشابات بينما يدشن لاعبو ولاعبات الإمارات مشاركتهم في القسم الثاني من المنافسات.

ووصف فيصل الزعابي مدير البطولة الانطلاقة الفنية للبطولة بأنها كانت متميزة وخصوصاً من قبل لاعبات هونغ كونغ وكازاخستان وإيران مشيراً إلى أن المنافسات قوية ما يعكس النقلة النوعية لرياضة القوة البدنية في الجانب الفني التنافسي.

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