شرطة دبي تُتوج أبطال «التحدي لكرة القدم»

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد العميد الدكتور أحمد محمد السعدي مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، رئيس مبادرة الروح الإيجابية، والعقيد جمال إبراهيم نائب مدير مركز شرطة القصيص، ختام بطولة «التحدي لكرة القدم» التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين في بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وجمارك دبي ومستشفى آدم فيتال.

وتوّج العميد أحمد السعدي أكاديمية تايغرز بكأس البطولة، والميداليات الذهبية، وفريق التيمور بالمركز الثاني والميداليات الفضية، وفريق علي موسى بالمركز الثالث والميداليات البرونزية إلى جانب تكريم شركاء النجاح ومنظمي البطولة وأخذت الصور التذكارية.

وثمن العميد السعدي، جهود الشراكة والتعاون مع مجلس دبي الرياضي وفريق مبادرة الروح الإيجابية، لدعم مبادرة مركز شرطة القصيص في تنظيم البطولة التي شارك فيها 12 فريقاً، وتأتي في إطار جهود شرطة دبي لبناء علاقات مجتمعية إيجابية بالعمل الاجتماعي والرياضي الهادف.

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