30 قارباً في سباق عيد الاتحاد للشراعية اليوم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جميرا ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية تكتسى بروح الاتحاد واحتفالات عيد الاتحاد 51 مع إقامة منافسات سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة 3 من بطولة دبي 2023-2022) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يجمع السباق اليوم 30 قارباً سترسم لوحة الماضي البديعة عند رفع الأشرعة والإبحار بين أجمل واجهات الخليج العربي المائية في شواطئ جميرا بين فندق برج العرب وجزر العالم لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية حيث ستحدد ظروف البحر اليوم وسرعات الرياح نقطتي البداية والنهاية.

وتحمل القوارب المشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً أسماء مميزة تحمل مضموناً من إرث الآباء والأجداد مما يجعل للسباق رونقاً ونكهة حيث ستشارك القوارب بينونة ومفارج وتواق واليارح ولاهوب وطوفان والداعي وسراب والطامي والعويسي وسلطان الخير وعقاب والفيض والذيب وصاروخ وتهديد والخياي وأم النار والفهد وبرق وذيبان وشايم والريم ورصاص وغازي وهجوم ومرعب وشديد وبدران وإقلاع والظفرة والساعي وربدان والطف.

وتتميز سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بروح الإثارة والتحدي كونها تعد الأكاديمية التي تخرج أبطال المستقبل في رياضة الإبحار التراثي حيث سيتنافس المشاركون في السباق على المراكز الأولى في فئتين الأولى للشباب تحت 21 عاماً والثانية لفئة الناشئين تحت 16 عاماً.

ولن يكون هدف الفوز بالمراكز الأولى في السباق اليوم هو الهدف الوحيد للنواخذة والبحارة المشاركين فإلى جانب التتويج بالناموس الأغلى في مناسبة عيد الاتحاد 51 سيسعى الجميع لتحقيق نجاح آخر يتعلق بالمنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً 2022-2023 والتي تصل اليوم إلى محطة الختام بعد مرور ثلاث جولات.

جاهزية

وقال مشرف السباق محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة إن التحضيرات اكتملت لإنجاح سباق اليوم الذي يتزامن مع مناسبة وطنية عظيمة، داعياً الجميع إلى التعاون لإنجاح التظاهرة التي تحمل اسم سباق عيد الاتحاد 51.

وأوضح المري قائلاً: إن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً تكتسب شعبية بين الشباب والناشئين لذلك يتوقع أن يحقق السباق النجاح المطلوب مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة أعدت عدتها من خلال التجهيز المحكم والتنسيق المبكر مع الشركاء الإستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأشار مشرف السباق أن إجراءات السباق ستبدأ اليوم عند الحادية عشرة صباحاً لاستكمال التدقيق على القوارب والأطقم وتحديد فئات المشاركين بين الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً فيما سيكون موعد انطلاقة السباق بين الساعة الواحدة إلى الثانية ظهراً.

وشهد سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي أقيم مع افتتاح الموسم الرياضي البحري في شهر سبتمبر الماضي تتويج القارب الذيب 40 بطلاً لفئة الناشئين تحت 16 عاماً وعلى صعيد منافسات فئة الشباب ظفر القارب سلطان الخير 32 بالمركز الأول

وكانت شواطئ دبي قد شهدت السبت الماضي منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً حيث فاز القارب زلزال 125 لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله بالمركز الأول لفئة الشباب وشهدت فئة الناشئين تألق طاقم القارب الفهد 79 لمالكه منصور جاسم معيوف وبقيادة محمد جاسم معيوف.

1999

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السباق الأول لمنافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الأول من شهر أكتوبر عام 1999 بمشاركة 16 قارباً، حيث نجح طاقم القارب (هياف) لمالكه النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في الوصول أولاً إلى خط النهاية والفوز والتتويج بالمركز الأول.

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