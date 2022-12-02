«الباهية الدولية لقفز الحواجز» تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق اليوم منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز، والتي ينظمها في نسختها الثانية، نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، على مدى أربعة أيام، من الخميس وحتى الأحد (1 ـ 4) ديسمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وإسطبلات الشراع، وبنك أبوظبي التجاري وشرطة أبوظبي.

وفرغت اللجنة الإدارية والبيطرية الخاصة، بإعداد قوائم الخيول المشاركة في البطولة.

ويتنافس 150 فارساً وفارسة، يمثلون أكثر من 17 دولة حول العالم.

يترأس البطولة عبد العزيز المرزوقي، ويديرها خالد علي الجنيبي، ويترأس لجنة التحكيم، الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، ومسارات المنافسات، يصممها البلغاري الدولي تيدور شيتانوف.

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