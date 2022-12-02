298 جواداً في «مهرجان الشارقة كلباء»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، ويتضمن المهرجان ثلاث بطولات وهي مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، وبطولة الشارقة كلباء للترويض وبطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز.

وينطلق اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام»مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي والمخصص للمهور والمهرات بعمر سنة ولغاية ثلاث سنوات في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة، ويعد مهرجان الشارقة كلباء الرابع أولى فعاليات مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية.

مشاركة كبيرة

ويشهد المهرجان مشاركة كبيرة من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة حيث بلغ عدد الخيول المشاركة 298، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو» ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، والدكتور غانم الهاجري نائباً لرئيس اللجنة وراشد سيف حماد الزعابي عضواً ومدير المهرجان وحسن سيف حماد الزعابي عضواً ومساعداً لمدير المهرجان وبقية الأعضاء سلطان اليحيائي ومحمد الحربي ومحمد الجسمي وعادل مسلم ومحمد الزعابي وهيثم الكندي وأشرف الليثي مساعد مدير المهرجان وعيظه المنهالي مسؤول ساحة العرض، والعديد من اللجان ومنها التحكيمية والانضباطية والطبية.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي: إن مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية يتضمن مهرجاناً للجواد العربي وبطولة للترويض وبطولة لقفز الحواجز وهذا المهرجان يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة فعاليات وأنشطة رياضية في مختلف مدن الإمارة، وبطولة قفز الحواجز والترويض هي الأولى من نوعها في الدولة والتي نفخر بأن يكون السبق دائماً لنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وقال سلطان اليحيائي مدير عام النادي: كلباء على أهبة الاستعداد للمهرجان والذي يعد إضافة كبيرة لأجندة الفروسية.

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