تحت رعاية حمدان بن محمد.. منصور بن محمد يعطي شارة انطلاق رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - ياسر قاسم ووام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعطى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، شارة الانطلاق الرسمي لمنافسات «رالي دبي الصحراوي» (دبي باها الدولي)، الذي يقام بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويتزامن الحدث الرياضي الكبير مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ51، وانطلقت منافسات السباق لأول مرة من الواجهة المائية في دبي فستيفال سيتي، وتستمر منافساته حتى السبت المقبل، مروراً بصحراء القدرة في دبي.

ويشارك في «رالي دبي الصحراوي» 42 سيارة و43 دراجة نارية بقيادة نخبة من أفضل نجوم العالم للراليات الصحراوية في أكثر من 30 دولة حول العالم حضروا إلى دبي للتنافس في هذا الحدث الفريد الذي يتميز بتنوع تضاريسه واتساع رقعة منافساته، ويتم بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية في أكثر من 180 دولة حول العالم باستخدام أحدث تقنيات التصوير والبث الفضائي.

حضور

حضر انطلاق «رالي دبي الصحراوي» محمد أحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، وعمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم.

ويعد «رالي دبي الصحراوي» أحد أهم السباقات على الأجندة السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، كما يعد الجولة الختامية لبطولتي «كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات «فيا» باها 2022، وبطولة العالم للدراجات النارية «فيم» باها 2022، ويمثل فرصة مثالية لتطوير جيل جديد من المتسابقين، حيث يسمح، ليس فقط للفائزين، وإنما لفئة الصاعدين الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي للسيارات «تي 4» وسائقي الدراجات النارية الرائدين في الفئة 2، بالمشاركة المجانية في رالي أبوظبي الصحراوي 2023.

ويشكل «رالي دبي الدولي» إحدى أهم البطولات العالمية التي تستضيفها دبي بصورة دورية في سياق زخم الحركة الرياضية النشطة التي تشهدها الإمارة على مدار العام، مستقطبة أبرز نجوم وفرق العالم في مختلف الرياضات، والتي تحظى باهتمام دولي واسع النطاق سواء من ناحية المشاركة أو المتابعين.

ويسعى السعودي يزيد الراجحي للحفاظ على تقدمه بفارق 10 نقاط الذي حققه في بطولة السائقين على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال بعد فوزه من البداية إلى النهاية على ملعب باجا السعودي في نوفمبر الماضي في الجولة السابعة.

دعم

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد لشؤون العمليات بشرطة دبي، في مؤتمر صحافي أمس أهمية الحدث وتنظيمه في دبي، مشيراً إلى العوامل التي تتوفر في دبي لتنظيم مثل هذه السباقات بفضل البنية التحتية وغيرها من العناصر التي تتميز بها دبي، زيادة على الدعم والاهتمام من حكومة دبي بالأحداث الرياضية.

وأكد ماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية أن رالي دبي الصحراوي سيكون حاسماً في تحديد الفائزين في السيارات والدراجات النارية، وقال: موقع السباق في فيستيفال سيتي يضفي مزيداً من المتعة للمتسابقين ، لا سيما والسباق يتزامن مع عيد الاتحاد.

إشادة

وأشاد الشيخ خالد القاسمي بالدعم الذي تجده رياضة السيارات في الإمارات من الحكومة والقطاع الخاص، وأكد عبد العزيز أهلي حماسه للمشاركة في الرالي، وانه يهدف لإسعاد عائلته، فيما هنأ السعودي يزيد الراجحي، الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، وقال: رالي دبي الصحراوي بمثابة تحدٍ كبير له للدفاع عن الصدارة، وأوضح بطل الدراجات النارية محمد البلوشي،عن فخره بتسجيل أفضل توقيت في السباق، وعد بذل أقصى جهده لتمثيل الإمارات.

يُذكر أن رالي دبي الدولي يحظى بدعم حكومة دبي، ويعد أول وأقدم سباق للسيارات في المنطقة، وتغير اسمه عام 2017 ليحمل اسم «رالي دبي الصحراوي» بعدما انضم إلى سباقات (باها) الدولية لسيارات الرالي ذات الدفع الرباعي، وفاز في نسخته الأخيرة، التي نظمت في عام 2019، البولندي برزيغونسكي محرزاً لقبه الثاني في سباق السيارات، بينما فاز الجنوب أفريقي المقيم في الإمارات آرون مير بلقب النسخة الأخيرة من سباق الدراجات النارية.

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