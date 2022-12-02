إسماعيل القرقاوي: شراكة استراتيجية بين «عربي السلة» وطيران الإمارات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بدعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تحتفل الشهر المقبل بالذكرى 32 لانطلاقتها، بمشاركة نخبة من الأندية العربية، معبراً عن اعتزاز أسرتي السلة الإماراتية والعربية، بالشراكة الاستراتيجية مع طيران الإمارات، التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً أن وجود هذه الناقلة العملاقة في هذا الحدث الدولي الفريد في منطقة الشرق الأوسط، كان عاملاً أساسياً في النجاحات العديدة التي حققتها البطولة طوال السنوات الماضية، على كافة المستويات الإدارية والفنية والتحكيمية والجماهيرية.

وأضاف: النسخة المقبلة تواجه تحديات كبيرة، بعد التوقف الاضطراري الذي امتد عامين، نتيجة لجائحة «كورونا»، التي أصابت العالم، معرباً عن تفاؤله بتخطي تلك التحديات بتعاون الجميع، سواء من الشركات والمؤسسات الراعية، أو الكوادر التنظيمية المؤهلة، أو الأندية العربية الشقيقة والصديقة.

ولفت القرقاوي إلى ما أكده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال استقباله أول من أمس، لرئيس الاتحاد العربي، ورئيس نادي بيروت، بضرورة الاهتمام بالألعاب الجماعية، وكافة الألعاب الأخرى، وإعطائها حقها من الدعم، على غرار كرة القدم، حتى تتمكن من تحقيق النتائج والإنجازات في مشاركاتها المقبلة.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد، استقبل بمكتبه، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، ونديم حكيم نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي بيروت، والذي أهدى كأس البطولة العربية الأخيرة للسيدات، إلى الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات.

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