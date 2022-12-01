8 رموز في ختام جائزة زايد الكبرى للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تختتم اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2022 - 2023، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وانطلق المهرجان يوم الجمعة الماضي وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، حيث خصصت اللجنة المنظمة 214 شوطاً للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا واليذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

ويسدل الستار على المهرجان بمنافسات الحول والزمول للجماعة على مدار 8 أشواط تشهد الصراع على 8 رموز هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، إذ يقام الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح ويحصل الفائز به على سيف.

وتشهد جائزة زايد الكبرى العام الحالي زيادة في قيمة الجوائز المالية، بالأخص في أشواط الحول والزمول، إذ رفعت اللجنة المنظمة قيمة جائزة شوط السيف للحول المفتوح من 3 ملايين درهم في العام الماضي إلى 5 ملايين درهم هذا العام.

وخصص الشوط الثاني للزمول المفتوح ويحصل الفائز بالشوط على بندفية، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم.

حول محليات

وفي الشوط الثالث للحول المحليات تتنافس المطايا المشاركة على السيف و2.5 مليون درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات على شداد، إضافة إلى مليون ونصف درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، إذ يقام الشوط الخامس للحول المحليات الإنتاج ويحصل الفائز به على سيف و2.5 مليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط المخصص للزمول المحليات الإنتاج على بندقية، إضافة إلى مليون ونصف درهم.

وفي شوط فئة الحول المهجنات الإنتاج يحصل المتوج بالمركز الأول على سيف ومليونين ونصف درهم، فيما خصص الشوط الأخير للزمول المهجنات الإنتاج، والصراع على شداد الشوط، إضافة إلى مليون ونصف درهم.

كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 6 كلم، في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار سيف محمد أحمد القبيسي ناموس أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «فواغي» التي قطعت مسافة الشوط في 9.16.09 دقائق، بينما أهدى «معارك» مالكه محمد سهيل عويضان العامري لقب الشوط الثاني بزمن قدره 9.12.09 دقائق.

وأهدى «حفيت» شعار سمحي سعيد فلاح الأحبابي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9.24.06 دقائق، بينما تألق شعار مطر عبيد حامد الطنيجي في الشوط الرابع عن طريق «إرسال» التي نجحت في التفوق على كل منافسيها وأنهت الشوط في 9.31.05 دقائق.

نتائج

أسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز كل من «فزعة» لسالم سيف بن كليب الكتبي، و«ريمة» لناصر سالم الهمامي، و«هملول» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«مداهم» لأحمد عبدالله ضاحي العميمي، و«مياسة» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«الشايبة» لأحمد مبارك مرخان الكتبي، و«نو» لمهير علي دري المنصوري، و«الهايلة» لمحمد هويمل المنصوري.

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