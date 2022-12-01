«الهايلة» و«متعب» يتألقان في تحديات الكبار بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان)

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تنافست مؤسسات هجن القبائل صباح أمس على ميدان المرموم، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً في سن الثنايا، أقيمت لمسافة ثمانية كيلومترات ضمن سباقات المرموم، ونجحت «الهايلة» المملوكة لعبيد محمد بن بدر العليلي في الظفر بناموس الحول المحليات في الشوط الأول بعد أن حصلت على توقيت بلغ 12:57:2 دقيقة، وتألقت «مرور» بألوان حمد نهيان سالم العامري في ثاني الأشواط للحول المهجنات، حيث تمكنت من الفوز بالناموس والتوقيت الأفضل في جميع الأشواط بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 12:41:4 دقيقة، وظفر «متعب» المملوك لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي بناموس ثالث الأشواط للزمول المحليات، مسجلاً توقيتاً بلغ 13:10:2 دقيقة، وحسم «ريبال» صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات لمالكه حارب مغير سالم العميمي بزمن قدره 13:12:0 دقيقة.

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