رالي دبي الصحراوي ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يستعد رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي» للانطلاق اعتباراً من اليوم ويختتم بعد غدٍ بالتزامن مع عيد الاتحاد، وأعطت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية إشارة انطلاق مستقبل مشرق للرالي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وتطورت اينوك من مشغل محلي في مجال النفط والغاز إلى مشغل عالمي في مختلف جوانب سلسلة قطاع الطاقة على مدار الـ 30 عاماً الماضية وتوسعت اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في أكثر من 180 رياضة في 28 دولة، لتصل هذه السنة إلى رالي دبي باها الدولي.

وتمنح الشراكة الجديدة دفعة قوية لرالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي» خصوصاً مع تعيين «اينوك» وإطلاق موقع جديد في دبي فستيفال سيتي وهو ما يعكس رؤية جديدة للرالي.

وأكد خالد أحمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الدور المؤثر الذي تلعبه الشراكة مع «اينوك»، وقال تفصيلاً: «نشيد ونثمن الدعم الذي تقدمه شركة بترول الإمارات الوطنية اينوك الشريك الاستراتيجي للمنظمة، وهي شراكة مهمة واستراتيجية ستضيف المزيد من النجاح لهذا الحدث الدولي».

من ناحيته عبر سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، عن سعادتهم بأن يكونوا جزءاً من الحدث، وقال: «يسرنا أن ندعم رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي»، الحدث الذي يبرز حقاً حيوية وتنوع المشهد في دولة الإمارات، كما تضمن خبرتنا في توفير وقود عالي الجودة أن تكون المحركات مجهزة تجهيزاً جيداً للتعامل مع التحديات مع اقتراب البطولة في دبي».

وينظم الرالي من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الهيئة الإدارية المشرفة على أكثر من 140 حدثاً سنوياً في رياضة السيارات والدراجات النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الدعم المستمر من حكومة دبي، وهو مفتوح أمام جميع المستويات للحضور.

فرصة مثالية

ويمثل رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي» فرصة مثالية لتطوير الجيل الجديد، حيث يتوفر الدخول المجاني لرالي أبوظبي الصحراوي 2023 ليس فقط للفائزين، ولكن أيضاً لفئة الصاعدين الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) تي 4 وسائقي الدراجات النارية الرائدين في الفئة 2. من راليات الاتحاد الدولي للدراجات النارية.

ومن خلال روزنامة كل من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (FIA) «الباها» 2022 وبطولة العالم للدراجات النارية (FIM) «الباها» 2022، يمثل رالي دبي الصحراوي ــ «دبي باها الدولي» الجولات الختامية لكلتا البطولتين المرموقتين.

ومع بلوغ الاستعدادات لتنظيم هاتين البطولتين أشدها، من المتوقع أن يكون رالي دبي الصحراوي «دبي باها الدولي» نهاية مبهجة ومثيرة لروزنامة كأس العالم التي وصلت إلى دبي فستيفال سيتي.

ووسع السعودي يزيد الراجحي صدارته لبطولة السائقين على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال بفارق 10 نقاط بعد أن أكد فوزه من البداية إلى النهاية في باها السعودية الذي أقيم بين (12-١٠ نوفمبر) ويعد الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات. (FIA) «الباها».

وفي الإطار نفسه وضمن بطولة العالم للدراجات النارية (FIM) «الباها» فقد أدى فوز اللاعب الإماراتي محمد البلوشي في باها السعودية إلى ابتعاده عن منافسه فابيو ماجالهايس في صدارة الترتيب مع تبقي جولة واحدة. ومع ذلك، ومع احتساب النقاط في دبي باها لمرتين، سيظل الرالي هو من سيحدد من يحصل على اللقب في مواجهة نهائية مثيرة.

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