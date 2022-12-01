أحمد بن سعيد يتسلم كأس بطولة الأندية العربية للسيدات

المصدر: دبي - البيان

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تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، كأس بطولة الأندية العربية للسيدات 2022، من نديم حكيم، رئيس نادي بيروت لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مكتبه بالمقر الرئيس للمجموعة أمس، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي واتحاد الإمارات لكرة السلة، ونديم حكيم، وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات كرة السلة في المنطقة.

وكان فريق سيدات نادي بيروت لكرة السلة تُوّج ببطولة الأندية العربية الـ23 للسيدات للمرة الثالثة على التوالي. وتدعم طيران الإمارات كرة السلة في المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً، وساعدت على التواصل مع عشاق اللعبة التي تحظى بشعبية واسعة في لبنان والإمارات، وترتبط الناقلة بشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة السلة بصفته راعياً وناقلاً رسمياً منذ عام 1991، كما ترعى بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام سنوياً.

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