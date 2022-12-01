محترفو اليد بالإمارات مطلوبون من منتخباتهم

المصدر: (متابعة – فائز بجبوج)

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طلبت اتحادات وطنية لكرة اليد من اتحاد كرة اليد الإماراتي السماح للاعبيها المحترفين في أندية الإمارات بالانضمام لها من أجل الإعداد لبطولة العالم للرجال والمقرر إقامتها من 12 يناير 2023 في بولندا والسويد.

وعلى ضوء ذلك قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد تقديم موعد الجولة الثانية من الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري ضمن المجموعتين لتقام يوم الثلاثاء 27 ديسمبر بدلاً من يوم الجمعة 30 ديسمبر المقبل من أجل منح الأندية فرصة الاستفادة من اللاعبين قبل الانتقال إلى منتخباتهم. ويشارك مجموعة كبيرة من المحترفين في دوري اليد بالدولة، حيث يتواجد العديد من اللاعبين المحترفين وبمقدمتهم الجزائري زهير نعيم المحترف بصفوف الشارقة، ومواطنيه عبد القادر رحيم محترف شباب الأهلي، ونور الدين هلال بفريق مليحة، كما ينشط التونسي مصباح الصانعي ضمن فريق الشارقة.

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