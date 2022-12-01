«آسيا للقوة البدنية» تنطلق غداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يعقد في الساعة السابعة من مساء اليوم الاجتماع الفني لبطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية في القاعة الرياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم، وتستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد اللوائح الفنية للبطولة، بينما ستنطلق المنافسات يوم غدٍ.

ورحب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية والبعثات المشاركة، متمنياً تحقيق طموحاتهم الفنية خلال البطولة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، ما يعكس أهميتها ومكانتها، إضافة إلى تزامنها مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ51، الذي يأتي وسط استمرار مسيرة النجاحات المميزة التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، بما فيها القطاع الرياضي.

أرقام قياسية

وقال الشيخ عبدالله الشرقي: «يسعدنا استضافة البطولة في دولة الإمارات للمرة الثانية، ويسعدنا أنها تحقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال المشاركة الحالية، لذا وجهنا للجنة المنظمة برئاسة الأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم المري أن تكون الاستعدادات بشكل احترافي ومميز». وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن اتحاد الإمارات للعبة يعتز بالتعاون الوثيق مع جميع الاتحادات القارية، ومنها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، ويتطلع لتعاون أكبر يسهم في تحقيق نقلة نوعية مضافة، كما قدم الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها، وإلى نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم لاستضافته البطولة وتقديمه كل أشكال الدعم التنظيمي المميز، واصفاً ذلك بأنه نقطة الانطلاق نحو تنظيم بطولة مميزة.

إشادة

بدوره أشاد الإيراني فرشاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بالاستعدادات الرفيعة المستوى للجنة المنظمة، مؤكداً أنها تبشر بتنظيم بطولة ممتازة في دبي، ونشعر بسعادة كبيرة لمشاركة لاعبي 29 دولة وتحطيم الرقم القياسي السابق الذي تحقق في كازاخستان بمشاركة 20 دولة، وبالتأكيد نقدر جهود الجميع هنا في الإمارات لنجاح البطولة الأقوى والأكبر التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية».

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