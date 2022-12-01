منتخب الإمارات يدشن «عربية الغولف» اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن منتخب الإمارات مشواره اليوم في منافسات البطولة العربية 41 لرجال الغولف والمقامة على أرض ملعب لاسيغال للغولف في مدينة طبرقة التونسية، والتي تمتد حتى 4 ديسمبر الجاري بمشاركة 50 لاعباً يمثلون النخبة في 13 دولة عربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان وليبيا ومصر وفلسطين والصومال وتونس البلد المضيف؛ يتنافسون لحصد ألقاب البطولة على المستويين الفردي والفرقي، وتنظمها الجامعة التونسية للغولف وتحت إشراف الاتحاد العربي للغولف.

افتتاح

ووسط أجواء الأسرة الواحدة افتتح شكري بن حسن رئيس ديوان وزارة الشباب والرياضية التونسية، البطولة، وجاء حفل الافتتاح مبسطاً.

ويمثلنا في المحفل العربي 4 لاعبين وهم حسن المشرخ وراشد العمادي والشابان راشد الجسمي ومحمد سكيك، ويرأس بعثة الإمارات اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات، وأكرم سكيك مدير الاتحاد والمدرب سمير الولاني.

جهوزية منتخبنا

ويواجه منتخبنا الوطني السعودية والبحرين، ضمن المجموعة الأولى في سعيه لتحقيق أفضل النتائج، كما هو الحال عند بقية المنتخبات المشاركة، وسط منافسة ساخنة، وكان منتخبنا قد أنهى تحضيراته للعرس العربي بعد أن أجرى 3 تدريبات على مدار اليومين الماضيين، امتدت كل حصة تدريبية لأربع ساعات.

وكانت اللجنة الفنية والتحكيمية قد اعتمدت صباح الاثنين أهلية اللاعبين، وتم شرح الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيمية للبطولة، بحضور الحكم العام الأردني هاني العبداللات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي وحكام البطولة ومديري ومدربي المنتخبات المشاركة، ومن الإمارات الإداري أكرم سكيك وسمير الولاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز