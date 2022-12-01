نجاح كبير لـ «خليجية الجمباز الإيقاعي»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير «بطولة الخليج الكبرى للجمباز الإيقاعي – دبي 2022» بمشاركة أكثر من 300 لاعبة من 16 نادياً وأكاديمية رياضية في الدولة ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تنافسوا في مختلف فئات البطولة التي نظمتها مدرسة الشباب الأولمبية للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأقيمت فعالياتها في نادي النصر الرياضي. وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، الفائزات في مختلف الفئات، بحضور طارق مال الله رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وفازت بالمركز الأول في منافسات الطوق، اللاعبة الإماراتية لمياء طارق مال الله، أفضل لاعبة جمباز إماراتية في الدولة الحائزة على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في فئة الناشئين، تلتها اللاعبة هيفاء نيجاس في المركز الثاني، وحلت اللاعبة كسينيا ميلدوفا في المركز الثالث.

وتنافست المشاركات في مسابقات اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وغيرها من الأساليب التي اختارتها اللاعبات ضمن فئتي A وB الخاصة بأندية الجمباز والفئة C الخاصة بالمدارس من عمر 5 إلى 16 عاماً من مواليد 2007 إلى مواليد 2017 ضمن المنافسات الفردية والجماعية واستقطبت البطولة مشاركات من مختلف دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية، وشهدت البطولة حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين.

محطة مهمة

وتشكل البطولة محطة مهمة في نشر وتعزيز رياضة الجمباز، حيث تعد الأولى من نوعها التي تخصص للاعبات دول الخليج العربي فقط، كما أن طاقم اللجنة المنظمة للبطولة مكون من كوادر إماراتية بالكامل، وتهدف البطولة إلى زيادة الوعي والاهتمام بالجمباز الإيقاعي وزيادة عدد ممارسي هذا الرياضة الأولمبية وتكوين جيل جديد من اللاعبات الموهوبات.

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