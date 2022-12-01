«الجودو» يكمل الجاهزية لـ«طوكيو غراند سلام»

المصدر: طوكيو - البيان

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أنهى منتخب الإمارات الأول للجودو تحضيراته بمعسكره المقام حالياً في اليابان استعداداً لخوض منافسات بطولة «طوكيو غراند سلام للجودو» والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر بمشاركة 365 لاعباً يمثلون 62 دولة من بينها 6 دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر ومصر، وتأمل المنتخبات المشاركة في الحصول على أكبر رصيد من النقاط من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو خلال اتصال هاتفي برئيس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو على اكتمال التجهيزات الخاصة بإعداد المنتخب.

وتجرى قرعة البطولة يوم غدٍ بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث يمثل الإمارات مدرب المنتخب الأول فيكتور، فيما تقام عملية الوزن بعد غدٍ.

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