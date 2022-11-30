خصم 15% على تذاكر «عالمية مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن منظمو النسخة الـ14 من بطولة مبادلة العالمية للتنس المقررة من 16 - 18 ديسمبر على أرض المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية، عن خصم بقيمة 15% على أسعار التذاكر التي يتم شراؤها خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 ديسمبر، بمناسبة عيد الاتحاد 51 للإمارات، مع فرصة للفوز بـ51 جائزة تذكارية تحمل توقيع أبرز النجوم المشاركين في البطولة. ويشارك بالمنافسات 6 لاعبين بينهم 3 من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنس جابر المصنفة 2 عالمياً، وإيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة للتنس 2021.

كما تتوفر تذاكر مخفضة ابتداءً من 80 درهمًا للبالغين، و40 درهمًا للأطفال.

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